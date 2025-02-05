Батагов забил второй гол за Трабзонспор, Сикан отличился ассистом. Видео

"Трабзонспор" встречается на выезде с "Искендерунспором" во втором туре групповой стадии Кубка Турции.

Украинский защитник "бордово-синих" Арсений Батагов сравнял счет во втором тайме после подачи с углового от Александра Зубкова. Возле ворот развернулась настоящая метушня, и Батагов оказался в нужном месте, чтобы отправить мяч в сетку. Для украинца это второй гол в составе "Трабзонспора". Спустя несколько минут "Искендерунспор" снова вышел вперед.

İskenderunspor 1-1 Trabzonspor



⚽️50' Arseniy Batagov pic.twitter.com/UyZAQ7hPqH — Fotomaç (@fotomac) February 5, 2025

Однако радость хозяев длилась недолго. Благодаря ассисту Даниила Сикана "Трабзонспор" снова восстановил равновеснее. На данный момент счет в матче 2:2.