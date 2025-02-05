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Батагов забил второй гол за Трабзонспор, Сикан отличился ассистом. Видео

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"Трабзонспор" встречается с "Искендерунспором"

Батагов забил второй гол за Трабзонспор, Сикан отличился ассистом. Видео

Фото: Trabzonspor

Новина українською

"Трабзонспор" встречается на выезде с "Искендерунспором" во втором туре групповой стадии Кубка Турции.

Украинский защитник "бордово-синих" Арсений Батагов сравнял счет во втором тайме после подачи с углового от Александра Зубкова. Возле ворот развернулась настоящая метушня, и Батагов оказался в нужном месте, чтобы отправить мяч в сетку. Для украинца это второй гол в составе "Трабзонспора". Спустя несколько минут "Искендерунспор" снова вышел вперед.

Однако радость хозяев длилась недолго. Благодаря ассисту Даниила Сикана "Трабзонспор" снова восстановил равновеснее. На данный момент счет в матче 2:2.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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