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Гол Батагова и ассист Сикана. Трабзонспор избежал поражения в Кубке Турции

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Матч выдался результативным

Гол Батагова и ассист Сикана. Трабзонспор избежал поражения в Кубке Турции

Фото: Trabzonspor

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"Трабзонспор" встречался на выезде с "Искендерунспором" в рамках второго тура групповой стадии Кубка Турции.

"Бордово-синие" первыми пропустили, однако благодаря усилиям защитника Арсения Батагова сумели сравнять счет во втором тайме. Батагов отличился после подачи с углового от экс-вингера "Шахтера" Александра Зубкова. Для Батагова это второй гол в составе "Тразбонспора", для Зубкова - дебютный матч за новый клуб.

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Спустя несколько минут "Искендерунспор" снова вышел вперед - дубль на свой счет записал Мухаммет Бешир. Тем не менее "Трабзонспор" не сдался и отыграл еще один мяч благодаря ассисту Даниил Сикана. На 90+6 минуте Сикан получил желтую карточку.

До финального свистка цифры на табло не изменились - 2:2.

После двух раундов Кубка Турции "Трабзонспор" с 4 баллами лидирует в группе А турнира. В плей-офф выйдут две команды из шести.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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