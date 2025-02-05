Гол Батагова и ассист Сикана. Трабзонспор избежал поражения в Кубке Турции
Матч выдался результативным
Фото: Trabzonspor
"Трабзонспор" встречался на выезде с "Искендерунспором" в рамках второго тура групповой стадии Кубка Турции.
"Бордово-синие" первыми пропустили, однако благодаря усилиям защитника Арсения Батагова сумели сравнять счет во втором тайме. Батагов отличился после подачи с углового от экс-вингера "Шахтера" Александра Зубкова. Для Батагова это второй гол в составе "Тразбонспора", для Зубкова - дебютный матч за новый клуб.
Спустя несколько минут "Искендерунспор" снова вышел вперед - дубль на свой счет записал Мухаммет Бешир. Тем не менее "Трабзонспор" не сдался и отыграл еще один мяч благодаря ассисту Даниил Сикана. На 90+6 минуте Сикан получил желтую карточку.
До финального свистка цифры на табло не изменились - 2:2.
После двух раундов Кубка Турции "Трабзонспор" с 4 баллами лидирует в группе А турнира. В плей-офф выйдут две команды из шести.
⏱ 90' Karşılaşma sona erdi.— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 5, 2025
İskenderunspor 2-2 Trabzonspor #İSKvTS pic.twitter.com/Nn0FXREkOf
Популярное сейчас
- Тренер сборной Украины по футзалу после 9:0 с Германией: В начале игры не было легко
- Новый защитник для Шахтера, очередная травма Алабы, разгром от Атлетико. Главные новости за 4 февраля
- Гендиректор ЛНЗ: Деньги не очень решают, это максимум 30% успеха. Посмотрите на Металлист 1925
- Экс-защитник сборной Украины: Мудрик сам ничего не употреблял. Это ему просто не нужно
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва