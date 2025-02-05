Гол Батагова и ассист Сикана. Трабзонспор избежал поражения в Кубке Турции

"Трабзонспор" встречался на выезде с "Искендерунспором" в рамках второго тура групповой стадии Кубка Турции.

"Бордово-синие" первыми пропустили, однако благодаря усилиям защитника Арсения Батагова сумели сравнять счет во втором тайме. Батагов отличился после подачи с углового от экс-вингера "Шахтера" Александра Зубкова. Для Батагова это второй гол в составе "Тразбонспора", для Зубкова - дебютный матч за новый клуб.

Спустя несколько минут "Искендерунспор" снова вышел вперед - дубль на свой счет записал Мухаммет Бешир. Тем не менее "Трабзонспор" не сдался и отыграл еще один мяч благодаря ассисту Даниил Сикана. На 90+6 минуте Сикан получил желтую карточку.

До финального свистка цифры на табло не изменились - 2:2.

После двух раундов Кубка Турции "Трабзонспор" с 4 баллами лидирует в группе А турнира. В плей-офф выйдут две команды из шести.

