"Делаем прогнозы с недели на неделю". Малиновский рассказал о своем процессе восстановления
Конкретно пока сказать невозможно
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Полузащитник сборной Украины и итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский ответил на вопрос о сроках возвращения на поле после тяжелой травмы.
"Я уже вернулся в общую группу где-то неделю назад и начал работать с командой. Но тренерский штаб и медицинский персонал постепенно подпускают меня к работе в группе. Сначала это была разминка и некоторые упражнения в начале тренировок. Затем уже начал выполнять упражнения на держание мяча и некоторые игровые упражнения.
Уже к концу недели начал проводить полные тренировки с командой. Мы делаем прогнозы с недели на неделю. И так же постепенно увеличиваем нагрузки. Конечно, физические кондиции надо подтягивать. Много работаю индивидуально после тренировок над силой и выносливостью.
Поэтому на вопрос о возвращении на поле очень трудно ответить. Это может быть одна неделя, две недели или месяц. Поэтому я надеюсь, что со следующей недели начну работать с командой на 100%. А там уже как решит тренерский штаб. И, конечно, как я буду себя чувствовать.
Меня никто не подталкивает, чтобы это было быстрее. После такой травмы может быть какой-то дискомфорт, но мы делаем все тесты. И там, где немножко чего-то не хватает, мы активно работаем точечно, чтобы все подтянуть и не было очень большого дисбаланса между левой и правой ногами. Мы уже очень близко и движемся в этом направлении", - сказал Малиновский.
Напомним, Малиновский перенес операцию после того, как 21 сентября получил перелом правой лодыжки в матче пятого тура Серии А против "Венеции".
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