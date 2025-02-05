Несмотря на поражение, Бущан может получить свою первую награду в Саудовской Аравии. ВИДЕО
Хоть команда и проиграла, кипер может получить награду
instagram.com/alshababsaudifc
Украинский голкипер Георгий Бущан дебютировал в составе своей новой команды, "Аль-Шабабе".
В матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Эттифака" команда Бущана уступила 1:3.
Несмотря на три пропущенных гола, украинский кипер может получить первую награду в Саудовской Аравии.
Сейв 30-летнего футболиста претендует на звание лучшего сейва недели в Про-лиге.
Всего в матче против "Аль-Эттифака", несмотря на 3 пропущенных мяча, Георгий Бущан совершил 4 сейва и отдал 21 точную передачу с 21 попытки.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Батагов забил второй гол за Трабзонспор, Сикан отличился ассистом. Видео
- Это не Рамос. Реал хочет вернуть легендарного центрбека, который завершил карьеру
- Новый защитник для Шахтера, очередная травма Алабы, разгром от Атлетико. Главные новости за 4 февраля
- Экс-защитник сборной Украины: Мудрик сам ничего не употреблял. Это ему просто не нужно
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000