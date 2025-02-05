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Несмотря на поражение, Бущан может получить свою первую награду в Саудовской Аравии. ВИДЕО

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Хоть команда и проиграла, кипер может получить награду

Несмотря на поражение, Бущан может получить свою первую награду в Саудовской Аравии. ВИДЕО

instagram.com/alshababsaudifc

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер Георгий Бущан дебютировал в составе своей новой команды, "Аль-Шабабе".

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В матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Эттифака" команда Бущана уступила 1:3.

Несмотря на три пропущенных гола, украинский кипер может получить первую награду в Саудовской Аравии.

Сейв 30-летнего футболиста претендует на звание лучшего сейва недели в Про-лиге.

Всего в матче против "Аль-Эттифака", несмотря на 3 пропущенных мяча, Георгий Бущан совершил 4 сейва и отдал 21 точную передачу с 21 попытки.

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