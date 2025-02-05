  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ярмолюк: Я вообще не говорил по-английски, а когда ты ничего не понимаешь, это очень тяжело
В тренде

Ярмолюк: Я вообще не говорил по-английски, а когда ты ничего не понимаешь, это очень тяжело

Наши за границей
Обновлено

Украинец рассказал о своей адаптации в Англии

Ярмолюк: Я вообще не говорил по-английски, а когда ты ничего не понимаешь, это очень тяжело

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк рассказал о сложностях адаптации в Англии.

"Я вообще не говорил по-английски, а когда ты ничего не понимаешь, это очень тяжело.

Язык был самым важным, но со временем это становилось все легче и легче. Мария (руководитель отдела премиум-услуг клуба, - прим.), очень помогла мне со всем, от языка до аренды квартиры и поиска жилья.

Мне все очень помогли. У нас дружная команда, которая может помочь и в трудную минуту, и в хорошую.

Теперь я счастлив, что переехал, но это был большой шаг в моей жизни. Для меня это второй дом.

Теперь я чувствую себя как дома, и это ощущение еще больше похоже на дом, потому что здесь [в Лондоне] много украинцев", - сказал Ярмолюк.

По теме
yellow-arrow
Не просто прогулка. Лунин уже на 2-й минуте спас Реал в матче с Леганесом. ВИДЕО
yellow-arrow
Страсбур принимает Анже в Кубке Франции. Известно, вышел ли Соболь с первых минут
yellow-arrow
"Процесс оформления трансфера был очень нервным", - Зубков рассказал о своих целях в Трабзонспоре
Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Брентфорд
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости