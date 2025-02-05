Ярмолюк: Я вообще не говорил по-английски, а когда ты ничего не понимаешь, это очень тяжело
Украинец рассказал о своей адаптации в Англии
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Украинский хавбек "
"Я вообще не говорил по-английски, а когда ты ничего не понимаешь, это очень тяжело.
Язык был самым важным, но со временем это становилось все легче и легче. Мария (руководитель отдела премиум-услуг клуба, - прим.), очень помогла мне со всем, от языка до аренды квартиры и поиска жилья.
Мне все очень помогли. У нас дружная команда, которая может помочь и в трудную минуту, и в хорошую.
Теперь я счастлив, что переехал, но это был большой шаг в моей жизни. Для меня это второй дом.
Теперь я чувствую себя как дома, и это ощущение еще больше похоже на дом, потому что здесь [в Лондоне] много украинцев", - сказал Ярмолюк.
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