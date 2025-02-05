Ярмолюк: Я вообще не говорил по-английски, а когда ты ничего не понимаешь, это очень тяжело

Украинский хавбек " Брентфорда " Егор Ярмолюк рассказал о сложностях адаптации в Англии.

"Я вообще не говорил по-английски, а когда ты ничего не понимаешь, это очень тяжело.

Язык был самым важным, но со временем это становилось все легче и легче. Мария (руководитель отдела премиум-услуг клуба, - прим.), очень помогла мне со всем, от языка до аренды квартиры и поиска жилья.

Мне все очень помогли. У нас дружная команда, которая может помочь и в трудную минуту, и в хорошую.

Теперь я счастлив, что переехал, но это был большой шаг в моей жизни. Для меня это второй дом.

Теперь я чувствую себя как дома, и это ощущение еще больше похоже на дом, потому что здесь [в Лондоне] много украинцев", - сказал Ярмолюк.