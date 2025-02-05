Главный тренер Трабзонспора прокомментировал игру украинцев в матче Кубка Турции

Главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш высказался по поводу игры украинцев Данила Сикана и Александра Зубкова в матче Кубка Турции с "Искендерунспором" (2:2).

Читайте также Гол Батагова и ассист Сикана. Трабзонспор избежал поражения в Кубке Турции

Отмтим, что в составе гостей в игре приняли участие сразу три украинских игрока – защитник Арсений Батагов (забил гол) и нападающий Даниил Сикан (оформил ассист на Батагова) и Александр Зубков (дебютировал за новый клуб).

"Зубков и Сикан сегодня показали хорошую игру. Однако все игроки команды испытывали трудности с реализацией своих замыслов из-за состояния газона", – цитирует Гюнеша издание Kuzey Ekspres.

Следующий матч команда украинцев проведет 10 февраля в рамках турецкой Суперлиги, когда примет "Эюпспор" Тараса Степаненко.