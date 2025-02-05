Главный тренер Трабзонспора прокомментировал игру украинцев в матче Кубка Турции
Сыграли 2:2, и украинцы "сделали" один из голов
instagram.com/trabzonspor
Главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш высказался по поводу игры украинцев Данила Сикана и Александра Зубкова в матче Кубка Турции с "Искендерунспором" (2:2).
Отмтим, что в составе гостей в игре приняли участие сразу три украинских игрока – защитник Арсений Батагов (забил гол) и нападающий Даниил Сикан (оформил ассист на Батагова) и Александр Зубков (дебютировал за новый клуб).
"Зубков и Сикан сегодня показали хорошую игру. Однако все игроки команды испытывали трудности с реализацией своих замыслов из-за состояния газона", – цитирует Гюнеша издание Kuzey Ekspres.
Следующий матч команда украинцев проведет 10 февраля в рамках турецкой Суперлиги, когда примет "Эюпспор" Тараса Степаненко.
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