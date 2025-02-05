Турнир украинца. Известно, выйдет ли Лунин на матч против Леганеса в Кубке Испании
Украинец выйдет в старте Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором "
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 и уже известен стартовый состав "Реала" на поединок.
Место в воротах мадридской команды ожидаемо займет украинский кипер Андрей Лунин.
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Напомним, что UA-Футбол проведет
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 5, 2025
???? @CDLeganes @UnicajaBanco pic.twitter.com/bQ2znQyrdO
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Bаrcelinius
05.02.2025 в 20:29
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