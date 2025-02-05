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Турнир украинца. Известно, выйдет ли Лунин на матч против Леганеса в Кубке Испании

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Украинец выйдет в старте Реала

Турнир украинца. Известно, выйдет ли Лунин на матч против Леганеса в Кубке Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором "Реал" на выезде сыграет с "Леганесом".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 и уже известен стартовый состав "Реала" на поединок.

Место в воротах мадридской команды ожидаемо займет украинский кипер Андрей Лунин.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Леганес" - "Реал".

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Реал (Мадрид) Леганес Андрей Лунин
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Комментарии
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Bаrcelinius
05.02.2025 в 20:29
Такой состав среала и обыграть можно. Леганес вперёд!
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
05.02.2025 в 20:29
Такой состав среала и обыграть можно. Леганес вперёд!
Ответить
0
0

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