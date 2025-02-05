"Процесс оформления трансфера был очень нервным", - Зубков рассказал о своих целях в Трабзонспоре

Украинский новичок турецкого "Трабзонспора" Александр Зубков высказался о личных и командных целях в новом клубе.

"Очень счастлив наконец оказаться здесь, рад видеть много фанов. Процесс оформления трансфера был очень нервным. Мы долго ждали окончательного решения, но наконец я здесь. Наше путешествие вместе начинается!

Я знаю, что "Трабзонспор" выиграл чемпионат в Турции два года назад. Наша главная цель – повторить это", - сказал Зубков.