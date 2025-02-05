"Процесс оформления трансфера был очень нервным", - Зубков рассказал о своих целях в Трабзонспоре
Трабзонспор - самый украинский клуб Турции
скриншот
Украинский новичок турецкого "Трабзонспора" Александр Зубков высказался о личных и командных целях в новом клубе.
"Очень счастлив наконец оказаться здесь, рад видеть много фанов. Процесс оформления трансфера был очень нервным. Мы долго ждали окончательного решения, но наконец я здесь. Наше путешествие вместе начинается!
Я знаю, что "Трабзонспор" выиграл чемпионат в Турции два года назад. Наша главная цель – повторить это", - сказал Зубков.
Напомним, что на данный момент "Трабзонспор" занимает 11-е место в чемпионате Турции с 26 очками в 20 матчах.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Акценты. Кубок Украины, которого не будет
- Это не Рамос. Реал хочет вернуть легендарного центрбека, который завершил карьеру
- Осталось несколько часов - Арсенал сегодня готов отпустить Зинченко
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000