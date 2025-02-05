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"Процесс оформления трансфера был очень нервным", - Зубков рассказал о своих целях в Трабзонспоре

Наши за границей
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Трабзонспор - самый украинский клуб Турции

"Процесс оформления трансфера был очень нервным", - Зубков рассказал о своих целях в Трабзонспоре

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Украинский новичок турецкого "Трабзонспора" Александр Зубков высказался о личных и командных целях в новом клубе.

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"Очень счастлив наконец оказаться здесь, рад видеть много фанов. Процесс оформления трансфера был очень нервным. Мы долго ждали окончательного решения, но наконец я здесь. Наше путешествие вместе начинается!

Я знаю, что "Трабзонспор" выиграл чемпионат в Турции два года назад. Наша главная цель – повторить это", - сказал Зубков.

Напомним, что на данный момент "Трабзонспор" занимает 11-е место в чемпионате Турции с 26 очками в 20 матчах.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков
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Источник:
A Spor
Опубликовал: Михаил Черныш
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