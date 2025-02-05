В полуфинале Кубка Лиги Арсенал сыграет с Ньюкаслом. Известно, есть ли Зинченко в старте
Стартовые составы команд
x.com/Arsenal
Сегодня, 5 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка лиги Англии, в котором "Ньюкасл" примет "
Сегодняшний матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко остался в запасе на наш поединок.
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Напомним, что UA-Футбол проведет
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) February 5, 2025
Unchanged from Sunday's triumph.
Let's turn this around, Gunners ????
HOWAY THE LADS! ✊ pic.twitter.com/xW2OJnDbdN— Newcastle United (@NUFC) February 5, 2025
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