В полуфинале Кубка Лиги Арсенал сыграет с Ньюкаслом. Известно, есть ли Зинченко в старте

Сегодня, 5 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка лиги Англии, в котором "Ньюкасл" примет " Арсенал ". В первом матче в Лондоне "сороки" выиграли 2:0.

Сегодняшний матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко остался в запасе на наш поединок.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Ньюкасл" - "Арсенал".

???? ???????????????????????????????? ⚪️



Unchanged from Sunday's triumph.



Let's turn this around, Gunners ????