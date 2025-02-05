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В полуфинале Кубка Лиги Арсенал сыграет с Ньюкаслом. Известно, есть ли Зинченко в старте

Наши за границей
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Стартовые составы команд

В полуфинале Кубка Лиги Арсенал сыграет с Ньюкаслом. Известно, есть ли Зинченко в старте

x.com/Arsenal

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка лиги Англии, в котором "Ньюкасл" примет "Арсенал". В первом матче в Лондоне "сороки" выиграли 2:0.

Сегодняшний матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко остался в запасе на наш поединок.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Ньюкасл" - "Арсенал".

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