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Неожиданно. Довбик не попал в стартовый состав Ромы на кубковый матч против Милана

Наши за границей
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Стартовые составы команд

Неожиданно. Довбик не попал в стартовый состав Ромы на кубковый матч против Милана

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором "Милан" примет "Рому".

Поединок начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард римлян Артем Довбик неожиданно остался в запасе римлян - в старте в атаке выйдут Шомуродов и Дибала.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Милан" - "Рома".

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Милан Артем Довбик Рома (Италия)
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
05.02.2025 в 21:13
Более чем ожидаемо. Довбик стал бесполезным игроком который ходит по полю..
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2
0
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
05.02.2025 в 21:13
Более чем ожидаемо. Довбик стал бесполезным игроком который ходит по полю..
Ответить
2
0

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