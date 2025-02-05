Неожиданно. Довбик не попал в стартовый состав Ромы на кубковый матч против Милана
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором "Милан" примет "
Поединок начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский форвард римлян Артем Довбик неожиданно остался в запасе римлян - в старте в атаке выйдут Шомуродов и Дибала.
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Напомним, что UA-Футбол проведет
???? La nostra formazione per #MilanRoma!— AS Roma (@OfficialASRoma) February 5, 2025
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/UruUYTFebe
Here's how we line up for our cup quarter-final ????#MilanRoma #CoppaItalia #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) February 5, 2025
Brought to you by ???????????????????? ???????????????? pic.twitter.com/zRHOogMhld
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