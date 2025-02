Неожиданно. Довбик не попал в стартовый состав Ромы на кубковый матч против Милана

Сегодня, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором "Милан" примет " Рому ".

Поединок начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард римлян Артем Довбик неожиданно остался в запасе римлян - в старте в атаке выйдут Шомуродов и Дибала.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Милан" - "Рома".

Here's how we line up for our cup quarter-final

Brought to you by ???????????????????? ???????????????? pic.twitter.com/zRHOogMhld