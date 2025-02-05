"Приди и научи меня", - Миколенко ответил на хейт в соцсетях
Болельщику не понравилось, как украинец делает кроссы
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Украинский защитник английского "
После победного матча АПЛ с "Лестером" один из болельщиков "ирисок" в инстаграме раскритиковал украинца, написав следующее:
"Научись, как делать кроссы. У тебя получается очень плохо".
Виталий не проигнорировал критику в свой адрес и ответил хейтеру:
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"Ты можешь прийти на тренировочную базу и научить меня".
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