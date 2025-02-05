"Приди и научи меня", - Миколенко ответил на хейт в соцсетях

Украинский защитник английского " Эвертона " Виталий Миколенко в соцсетях нарвался на хейт болельщиков.

После победного матча АПЛ с "Лестером" один из болельщиков "ирисок" в инстаграме раскритиковал украинца, написав следующее:

"Научись, как делать кроссы. У тебя получается очень плохо".

Виталий не проигнорировал критику в свой адрес и ответил хейтеру:

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football