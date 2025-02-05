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"Приди и научи меня", - Миколенко ответил на хейт в соцсетях

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Болельщику не понравилось, как украинец делает кроссы

"Приди и научи меня", - Миколенко ответил на хейт в соцсетях

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко в соцсетях нарвался на хейт болельщиков.

После победного матча АПЛ с "Лестером" один из болельщиков "ирисок" в инстаграме раскритиковал украинца, написав следующее:

"Научись, как делать кроссы. У тебя получается очень плохо".

Виталий не проигнорировал критику в свой адрес и ответил хейтеру:

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"Ты можешь прийти на тренировочную базу и научить меня".

"Приди и научи меня", - Миколенко ответил на хейт в соцсетях - изображение 1
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