Воспитанник Динамо продолжит карьеру в чемпионате Мальты
Тоже неплохой вариант
instagram.com/hiberniansfc.mt
24-летний украинский полузащитник Станислав Сорокин продолжит карьеру в экзотическом чемпионате Мальты. Игрок подписал контракт с местным "Хиберниансом".
Сорокин является воспитанником "Динамо", но за главную команду не дебютировал. Во взрослой карьере он выступал за "Колос", "Кремень", "Львов" и грузинский "Шевардени".
Последней командой игрока была литовская "Дайнава", которую он покинул на правах свободного агента.
"Хибернианс" идет четвертым в таблице чемпионата Мальты.
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