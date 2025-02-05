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Воспитанник Динамо продолжит карьеру в чемпионате Мальты

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Воспитанник Динамо продолжит карьеру в чемпионате Мальты

instagram.com/hiberniansfc.mt

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24-летний украинский полузащитник Станислав Сорокин продолжит карьеру в экзотическом чемпионате Мальты. Игрок подписал контракт с местным "Хиберниансом".

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Сорокин является воспитанником "Динамо", но за главную команду не дебютировал. Во взрослой карьере он выступал за "Колос", "Кремень", "Львов" и грузинский "Шевардени".

Последней командой игрока была литовская "Дайнава", которую он покинул на правах свободного агента.

"Хибернианс" идет четвертым в таблице чемпионата Мальты.

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Станислав Сорокин
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Источник:
Хибернианс
Опубликовал: Михаил Черныш
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