Яремчук помог Олимпиакосу выйти в полуфинал Кубка Греции
К тому же забил россиянину
Фото - ФК Олімпіакос
Украинский нападающий Роман Яремчук помог "Олимпиакосу" выйти в полуфинал Кубка Греции.
Клуб украинца на последних минутах вырвал победу над "Панатинаикасом" со счётом 1:0 в домашнем матче. На второй компенсированной минуте хозяева не реализовали пенальти, но спустя 2 минуты Музатикис забил гол,
"Олимпиакос" прошёл в полуфинал турнира. Яремчук в ответном матче на поле не появлялся, но клуб прошёл дальше благодаря украинцу.
В первом матче Кубка нападающий забил на 75-й минуте и сделал счёт 1:1. Это и помогло "Олимпиакосу" одолеть соперника.
В полуфинале Кубка Греции клуб Яремчука встретится с "АЕКом" 26 февраля. Полуфинал также складывается из двух матчей.
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В этом сезоне Роман Яремчук сыграл 17 минут в Кубке. Нападающий выходил против "Панатинаикоса".
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