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Не просто прогулка. Лунин уже на 2-й минуте спас Реал в матче с Леганесом. ВИДЕО

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Андрей потянул удар в дальний угол

Не просто прогулка. Лунин уже на 2-й минуте спас Реал в матче с Леганесом. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 февраля, в матче 1/4 финала Кубка Испании "Реал" на выезде играет с "Леганесом".

Место в воротах мадридской команды ожидаемо занял украинский кипер Андрей Лунин и уже на 2-й минуте сделал эффектный сейв. Андрей потянул сложный удар в дальний угол.

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Счет в матче еще не открыт, а UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Леганес" - "Реал".

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Реал (Мадрид) Леганес Андрей Лунин
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