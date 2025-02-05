Не просто прогулка. Лунин уже на 2-й минуте спас Реал в матче с Леганесом. ВИДЕО
Андрей потянул удар в дальний угол
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 февраля, в матче 1/4 финала Кубка Испании "Реал" на выезде играет с "Леганесом".
Место в воротах мадридской команды ожидаемо занял украинский кипер Андрей Лунин и уже на 2-й минуте сделал эффектный сейв. Андрей потянул сложный удар в дальний угол.
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Счет в матче еще не открыт, а UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Леганес" - "Реал".
Лунін врятував Реал pic.twitter.com/oadFLBeUkt— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) February 5, 2025
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