Не просто прогулка. Лунин уже на 2-й минуте спас Реал в матче с Леганесом. ВИДЕО

Сегодня, 5 февраля, в матче 1/4 финала Кубка Испании "Реал" на выезде играет с "Леганесом".

Место в воротах мадридской команды ожидаемо занял украинский кипер Андрей Лунин и уже на 2-й минуте сделал эффектный сейв. Андрей потянул сложный удар в дальний угол.

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Счет в матче еще не открыт, а UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Леганес" - "Реал".