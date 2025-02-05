Суммы с шестью нулями. Известны зарплаты Сикана и Зубкова в Трабзонспоре

Стала известна зарплата украинских новичков команды Александра Зубкова и Даниила Сикана в турецком "Трабзонспоре".

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После подписания контрактов турецкий клуб внес финансовые обязательства в электронную систему Kamuyu Aydınlatma Platformu, которая работает на фондовой бирже Borsa İstanbul.

Эта платформа позволяет компаниям, биржевым фондам и другим участникам рынка предоставлять официальные сообщения и финансовые отчеты в электронном формате.

Согласно этим данным "Шахтер" получит за Зубкова 6 млн евро, которые буду т выплачены "горнякам" шестью траншами.

Сам 28-летний футболист подписал с турецким клубом контракт на 4,5 года, по которому будет получать 1,45 млн евро в сезон. Также будет выплачена агентская комиссия 4,4% от суммы заработной платы футболиста без учета выплаты налогов.

За продажу Сикана "Шахтер" также получит 6 млн евро, которые будут выплачены уже 5 траншами.

Сам Сикан также подписал соглашение на 4,5 года с зарплатой 1 млн евро в сезон. Агентская комиссия составляет 5%.

Также в системе доступна информация о финансовых данных контракта украинского защитника "Трабзонспора" Арсения Батагова.

Согласно договору, который 22-летний футболист подписал летом прошлого года, с каждым сезоном в клубе размер гарантированной выплаты украинцу увеличивается.

За сезон 2024/25 он гарантированно получит 648,5 тысячи евро.

В случае, если украинец отработает свой контракт с клубом полностью, он получит:

в сезоне 2025/26 - 680,5 тысяч евро;

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в сезоне 2026/27 - 726 250 евро

за сезон 2027/28 - 779 тысяч евро

Также в соглашении прописана опция продления контракта с Батаговым на сезон 2028/29, за который защитник может получить 882 тысячи евро. Агентское вознаграждение - 4,8% от суммы заработной платы футболиста.

"Трабзонспор" приобрел Батагова у "Зари" за 2 миллиона долларов, которые турецкий клуб обязался выплатить 4 траншами.