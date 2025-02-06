Заинтриговал. Малиновский ответил на вопрос о возможности перехода в Полесье

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский, который родился в Житомире, порассуждал о своих дальнейших карьерных планах.

– Видела у вас фото с Геннадием Буткевичем. Если пофантазировать о будущем, то не думали ли однажды присоединиться к новой силе в украинском футболе "Полесье"?

– Конечно, я слежу за "Полесьем". Житомир – мой родной город, где я занимался в школе. Увидим в будущем. Если бы вы задали этот вопрос несколько раньше, до травмы, может быть, ответ был бы более открытым.

Но сейчас я думаю только о том, как вернуться на поле и снова играть в футбол, чтобы все было хорошо. Тем более что сейчас такое время, что мы не знаем, что будет завтра, поэтому увидим. Все возможно.