Заинтриговал. Малиновский ответил на вопрос о возможности перехода в Полесье
Все может быть
Фото: genoaCFCofficial
Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский, который родился в Житомире, порассуждал о своих дальнейших карьерных планах.
– Видела у вас фото с Геннадием Буткевичем. Если пофантазировать о будущем, то не думали ли однажды присоединиться к новой силе в украинском футболе "Полесье"?
– Конечно, я слежу за "Полесьем". Житомир – мой родной город, где я занимался в школе. Увидим в будущем. Если бы вы задали этот вопрос несколько раньше, до травмы, может быть, ответ был бы более открытым.
Но сейчас я думаю только о том, как вернуться на поле и снова играть в футбол, чтобы все было хорошо. Тем более что сейчас такое время, что мы не знаем, что будет завтра, поэтому увидим. Все возможно.
Популярное сейчас
- Флик поставил точку в вопросе основного голкипера команды
- Акценты. Кубок Украины, которого не будет
- Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
- Анчелотти выбрал вратаря на ближайший матч Реала
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва