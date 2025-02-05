Sofascore оценил игру Довбика и Лунина в кубковых матчах
Sofascore определился с оценками
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 5 февраля, одновременно стартовали два матча: "Леганес" - "Реал" (2:3) в рамках 1/4 финала Кубка Испании и "Милан" - "Рома" (3:1) - четвертьфинал Кубка Италии.
В стартовом составе за мадридский клуб вышел Андрей Лунин. Sofascore оценил игру украинца на 6.9.
Наш соотечественник пропустил 2 гола, 2 сейва, отдал 95% точных передач и сделал 31 касание к мячу.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Артем Довбик в составе римского клуба вышел на замену на 46-й минуте поединка. Sofascore оценил игру украинца на 7.1.
Артем забил 1 гол, отдал 67% точных передач и сделал 7 касаний мяча.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Флик поставил точку в вопросе основного голкипера команды
- Батагов забил второй гол за Трабзонспор, Сикан отличился ассистом. Видео
- Степаненко поздравил Зубкова с трансфером и подколол бывшего одноклубника
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000