  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Sofascore оценил игру Довбика и Лунина в кубковых матчах
В тренде

Sofascore оценил игру Довбика и Лунина в кубковых матчах

Наши за границей
Обновлено

Sofascore определился с оценками

Sofascore оценил игру Довбика и Лунина в кубковых матчах

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 февраля, одновременно стартовали два матча: "Леганес" - "Реал" (2:3) в рамках 1/4 финала Кубка Испании и "Милан" - "Рома" (3:1) - четвертьфинал Кубка Италии.

В стартовом составе за мадридский клуб вышел Андрей Лунин. Sofascore оценил игру украинца на 6.9.

Наш соотечественник пропустил 2 гола, 2 сейва, отдал 95% точных передач и сделал 31 касание к мячу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Артем Довбик в составе римского клуба вышел на замену на 46-й минуте поединка. Sofascore оценил игру украинца на 7.1.

Артем забил 1 гол, отдал 67% точных передач и сделал 7 касаний мяча.

Sofascore оценил игру Довбика и Лунина в кубковых матчах - изображение 1
Sofascore оценил игру Довбика и Лунина в кубковых матчах - изображение 2
По теме
yellow-arrow
Заинтриговал. Малиновский ответил на вопрос о возможности перехода в Полесье
yellow-arrow
Воспитанник Динамо продолжит карьеру в чемпионате Мальты
yellow-arrow
Раньери надеется сменить исход матча. Артём Довбик вышел на второй тайм в Кубке Италии
Реал (Мадрид) Милан Артем Довбик Леганес Андрей Лунин Рома (Италия) SofaScore
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости