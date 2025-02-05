Sofascore оценил игру Довбика и Лунина в кубковых матчах

Сегодня, 5 февраля, одновременно стартовали два матча: "Леганес" - "Реал" (2:3) в рамках 1/4 финала Кубка Испании и "Милан" - "Рома" (3:1) - четвертьфинал Кубка Италии.

В стартовом составе за мадридский клуб вышел Андрей Лунин. Sofascore оценил игру украинца на 6.9.

Наш соотечественник пропустил 2 гола, 2 сейва, отдал 95% точных передач и сделал 31 касание к мячу.

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Артем Довбик в составе римского клуба вышел на замену на 46-й минуте поединка. Sofascore оценил игру украинца на 7.1.

Артем забил 1 гол, отдал 67% точных передач и сделал 7 касаний мяча.