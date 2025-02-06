Лунин отреагировал на выход Реала в полуфинал Кубка Испании
Украиский кипер принял участие в победном матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин поделился эмоциями после выхода в 1/2 финала Кубка Испании.
В четвертьфинале "сливочные" на своем поле обыграли "Леганес" (3:2). Лунин отыграл полный поединок и получил оценку 6.9 от SofaScore.
"Рады выйти в полуфинал!!! Спасибо за поддержку, мадридисты", – написал Лунин на своей странице в Instagram.
Пока неизвестно имя следующего соперника "Реала" в полуфинале национального Кубка.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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