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Лунин отреагировал на выход Реала в полуфинал Кубка Испании

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Украиский кипер принял участие в победном матче

Лунин отреагировал на выход Реала в полуфинал Кубка Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин поделился эмоциями после выхода в 1/2 финала Кубка Испании.

В четвертьфинале "сливочные" на своем поле обыграли "Леганес" (3:2). Лунин отыграл полный поединок и получил оценку 6.9 от SofaScore.

"Рады выйти в полуфинал!!! Спасибо за поддержку, мадридисты", – написал Лунин на своей странице в Instagram.

Пока неизвестно имя следующего соперника "Реала" в полуфинале национального Кубка.

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Реал (Мадрид) Леганес Андрей Лунин
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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