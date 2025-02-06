"У меня нет иерархии". Раньери объяснил решение оставить Довбика в запасе в игре с Миланом

Главный тренер "Ромы" дал комментарий после поражения от "Милана" (1:3) в Кубке Италии, ответив на вопрос и об украинском форварде Артеме Довбике, который начал поединок на скамейке запасных, а после выхода на замену отличился голом.

"Я хотел подождать, я знал, что они начнут по тысяче в час. Если бы я выпустил Довбика играть с первых минут, и если бы он сыграл плохо, вы бы меня спросили: "А почему не играл Шомуродов?" У меня нет иерархии, я не забочусь о деньгах.

Хотел бы сделать комплимент "Милану", команде очень высокого качества: они закрыли нас в первом тайме (в штрафной - прим.), мы не были так готовы к контратакам и не должны были пропускать такие голы. Во втором тайме мы создали много моментов, а затем пропустили такой же гол, который пропустили в чемпионате.

Я доволен игрой команды, не могу ни в чем упрекнуть: есть несколько ошибок, но мы боролись до конца", - подытожил итальянец.