"У меня нет иерархии". Раньери объяснил решение оставить Довбика в запасе в игре с Миланом
Ставка на Шомуродова не сработала
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Главный тренер "Ромы" дал комментарий после поражения от "Милана" (1:3) в Кубке Италии, ответив на вопрос и об украинском форварде Артеме Довбике, который начал поединок на скамейке запасных, а после выхода на замену отличился голом.
"Я хотел подождать, я знал, что они начнут по тысяче в час. Если бы я выпустил Довбика играть с первых минут, и если бы он сыграл плохо, вы бы меня спросили: "А почему не играл Шомуродов?" У меня нет иерархии, я не забочусь о деньгах.
Хотел бы сделать комплимент "Милану", команде очень высокого качества: они закрыли нас в первом тайме (в штрафной - прим.), мы не были так готовы к контратакам и не должны были пропускать такие голы. Во втором тайме мы создали много моментов, а затем пропустили такой же гол, который пропустили в чемпионате.
Я доволен игрой команды, не могу ни в чем упрекнуть: есть несколько ошибок, но мы боролись до конца", - подытожил итальянец.
В этом сезоне Довбик записал на свой счет 13 забитых мячей и 2 ассиста в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне.
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