"Правильная работа на всех уровнях". Малиновский объяснил успех Аталанты
Украинский хавбек оценил прогресс бывшего клуба
Фото: atalanta.it
Центральный полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский поделился мнением о своем бывшем клубе "Аталанте".
– Как считаете, в чем секрет успеха "Аталанты", которая из команды-лифтера пришла к победе в еврокубке?
– Скажу очень коротко и понятно.
Во-первых, это Джан Пьеро Гасперини и менеджмент клуба во главе с президентом. Они выстроили классную систему. Клуб очень вырос и двигается в правильном направлении.
У тренера понятна идея, а клуб приглашает футболистов, сразу играющих в тот футбол, который он хочет. Поэтому "Аталанта" прогрессирует. Это много таких кусочков, которые состоят в один пазл – от главного тренера и менеджмента до футболистов. Это клуб, который очень правильно и грамотно построил работу на всех уровнях, – сказал Малиновский.
31-летний украинец выступал за "Аталанту" с 2019 по 2023 год. На его счету 30 голов и 28 ассистов в 143 матчах за бергамасков.
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