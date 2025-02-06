"Правильная работа на всех уровнях". Малиновский объяснил успех Аталанты

Центральный полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский поделился мнением о своем бывшем клубе "Аталанте".

– Как считаете, в чем секрет успеха "Аталанты", которая из команды-лифтера пришла к победе в еврокубке?

– Скажу очень коротко и понятно.

Во-первых, это Джан Пьеро Гасперини и менеджмент клуба во главе с президентом. Они выстроили классную систему. Клуб очень вырос и двигается в правильном направлении.

У тренера понятна идея, а клуб приглашает футболистов, сразу играющих в тот футбол, который он хочет. Поэтому "Аталанта" прогрессирует. Это много таких кусочков, которые состоят в один пазл – от главного тренера и менеджмента до футболистов. Это клуб, который очень правильно и грамотно построил работу на всех уровнях, – сказал Малиновский.

31-летний украинец выступал за "Аталанту" с 2019 по 2023 год. На его счету 30 голов и 28 ассистов в 143 матчах за бергамасков.