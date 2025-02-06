Ярмолюк: Надеюсь, дебют за сборную Украины станет еще одной сбывшейся мечтой

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк вспомнил дебютный вызов в сборную Украины.

"Это был действительно отличный опыт. Я очень переживаю из-за возможности дебютировать и надеюсь, что вскоре это станет еще одной осуществившейся мечтой.

До войны я уже гордился тем, что играю за Украину. Но сейчас, когда одеваешь футболку сборной Украины, это значит гораздо больше – и для меня, и для каждого игрока, представляющего нашу страну.

В каждом матче мы оставляем все силы на поле за Украину. Мы играем для всех украинцев. Моя семья могла смотреть матчи только по телевизору, потому что мы не играем на Украине – только выездные поединки.

Это нелегко, но ты ничего не можешь изменить, просто должен выходить и играть. Нужно представлять свою страну повсюду, где только можешь. Это украинский менталитет. Мы никогда не сдадимся, мы просто продолжаем идти вперед. Я очень горжусь своей страной и тем, что я украинец", – сказал Ярмолюк.