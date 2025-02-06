Ярмолюк: Надеюсь, дебют за сборную Украины станет еще одной сбывшейся мечтой
Он был близок к осуществлению своей мечты
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк вспомнил дебютный вызов в сборную Украины.
"Это был действительно отличный опыт. Я очень переживаю из-за возможности дебютировать и надеюсь, что вскоре это станет еще одной осуществившейся мечтой.
До войны я уже гордился тем, что играю за Украину. Но сейчас, когда одеваешь футболку сборной Украины, это значит гораздо больше – и для меня, и для каждого игрока, представляющего нашу страну.
В каждом матче мы оставляем все силы на поле за Украину. Мы играем для всех украинцев. Моя семья могла смотреть матчи только по телевизору, потому что мы не играем на Украине – только выездные поединки.
Это нелегко, но ты ничего не можешь изменить, просто должен выходить и играть. Нужно представлять свою страну повсюду, где только можешь. Это украинский менталитет. Мы никогда не сдадимся, мы просто продолжаем идти вперед. Я очень горжусь своей страной и тем, что я украинец", – сказал Ярмолюк.
Напомним, Ярмолюк был вызван на ноябрьские поединки Лиги наций, однако оба матча он провел на скамейке запасных.
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