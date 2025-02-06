Хавбек сборной Украины: Довбик не может взять и сам все голы Ромы позабивать

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский поделился мыслями относительно адаптации форварда "Ромы" Артема Довбика в итальянском чемпионате.

- Артем Довбик проводит свой первый сезон в Серии А и "Роме". Как оцените его адаптацию?

- Главное, что он играет. Он попал в команду, где всегда большое давление. Все-таки "Рома" - это большой клуб. Ему было трудно в некоторых моментах, когда команда не показывала игру и не было результата. Он не может взять и сам все голы позабивать. Все зависит от команды.

Сейчас они начали показывать лучшие результаты. Считаю, что ему нужно время на адаптацию, потому что после испанского чемпионата прийти в итальянскую лигу - это немножко другой футбол. Но он забивает свои мячи.

Конечно, ему бы хотелось, наверное, больше забивать. Считаю, что с его вдохновением и менталитетом он еще себя покажет в Серии А. Все у него впереди.

- Возможно, уже успели встретиться с ним?

- Мы с ним больше по телефону общались, потому что Рим и Генуя немного далековато друг от друга. Поэтому для встречи времени пока не было, - сказал Малиновский.