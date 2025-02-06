Экс-тренер Шахтера: Миколенко стартовал в Эвертоне намного лучше, чем играет сейчас
Мнение специалиста
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Бывший ассистент главного тренера "Шахтера" Юрий Беньо поделился мыслями о выступлениях центрбека "Борнмута" Ильи Забарного и латераля "Эвертона" Виталия Миколенко.
"Если ты стабильно хорошо играешь на высоком уровне, то ты хороший футболист, и Забарный вполне это доказывает. У него нет каких-то больших провалов - да, может выпасть какая-то игра, когда сыграет не на своем уровне, но в целом он играет стабильно и доказывает, что на данный момент является одним из лучших защитников сборной. Я думаю, что у него большое будущее впереди.
Что касается Миколенко, то он стартовал (в "Эвертоне" - прим.) намного лучше, чем играет сейчас, травмы и частая смена тренеров играют свою роль в этом. Сейчас он выглядит не очень убедительно, если быть откровенным. Когда Виталий приезжает в сборную, не чувствуется уверенности в его действиях. Мы же знаем, что он может намного лучше", - считает Беньо.
Читайте также"Приди и научи меня", - Миколенко ответил на хейт в соцсетях
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