Эксперт: Покупая Синчука сейчас, Болонья решила опередить конкурентов

Известный скаут Алекс Великих, который специализируется на Серии А, поделился своим мнением относительно перехода 18-летнего вингера Геннадия Синчука из харьковского "Металлиста" в канадский "Монреаль" и оценил его перспективы стать игроком "Болоньи".

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– Недавно Геннадий Синчук подписал контракт с "Монреалем". У этого клуба один владелец с "Болоньей". Как считаете, украинца брали с расчетом, что он вернется в Италию?

– Геннадий Синчук – игрок, несмотря на свою молодой возраст, уже несколько лет находится под скаутинговым интересом итальянских клубов. То, что он оказался в "Болонье", хоть и из-за отсутствия свободных слотов для футболистов, не имеющих паспорта Евросоюза в итальянском клубе на данный момент, Синчук поедет за игровой практикой в канадский "Монреаль", клуб также принадлежащий, что и "Болонья" итало-канадскому миллионеру Джо Сапуто.

Безусловно, сам факт того, что игрока решили покупать уже сейчас и даже зная, что нет свободных слотов для него сейчас в "Болонье", но все-таки подписали, думаю, говорит о том, что итальянский клуб в борьбе за украинского таланта "Металлиста" решил опередить конкурентов.

– По вашему мнению, Синчук имеет шансы проявить себя в Серии А?

– Синчук – интересный вингер. Думаю, не зря еще в бытность спортивного директора Джованни Сартори в "Аталанте" игрока отслеживали, и вот уже прийдя в "Болонью" директор смог получить футболиста. Сартори очень опытный спортивный специалист и его успехи в подборе талантливых игроков, зачастую малоизвестных широкой публике видно и по его работе в "Аталанте", а ранее и в "Кьево", так и по результатам "Болонье", которая не только провела матчи в Лиге Чемпионов, но и обладает рядом молодых, но уже очень привлекательных на рынке футболистов – Кастро и Домингес тому пример.

Такое умение подбирать игроков под проект, помноженное на умение доверять молодым, говорит о том, что и на Синчука в клубе рассчитывают. Считаю, сейчас Геннадий будет концентрироваться на изучение итальянского языка и на тактической подготовке теории футбола Италии – эти компоненты крайне важны для иностранного футболиста в Серии А и особенно для такого молодого игрока.