Эксперт: Покупая Синчука сейчас, Болонья решила опередить конкурентов
Один из самых громких украинских трансферов зимнего межсезонья
фото из соцсетей
Известный скаут Алекс Великих, который специализируется на Серии А, поделился своим мнением относительно перехода 18-летнего вингера Геннадия Синчука из харьковского "Металлиста" в канадский "Монреаль" и оценил его перспективы стать игроком "Болоньи".
– Недавно Геннадий Синчук подписал контракт с "Монреалем". У этого клуба один владелец с "Болоньей". Как считаете, украинца брали с расчетом, что он вернется в Италию?
– Геннадий Синчук – игрок, несмотря на свою молодой возраст, уже несколько лет находится под скаутинговым интересом итальянских клубов. То, что он оказался в "Болонье", хоть и из-за отсутствия свободных слотов для футболистов, не имеющих паспорта Евросоюза в итальянском клубе на данный момент, Синчук поедет за игровой практикой в канадский "Монреаль", клуб также принадлежащий, что и "Болонья" итало-канадскому миллионеру Джо Сапуто.
Безусловно, сам факт того, что игрока решили покупать уже сейчас и даже зная, что нет свободных слотов для него сейчас в "Болонье", но все-таки подписали, думаю, говорит о том, что итальянский клуб в борьбе за украинского таланта "Металлиста" решил опередить конкурентов.
– По вашему мнению, Синчук имеет шансы проявить себя в Серии А?
– Синчук – интересный вингер. Думаю, не зря еще в бытность спортивного директора Джованни Сартори в "Аталанте" игрока отслеживали, и вот уже прийдя в "Болонью" директор смог получить футболиста. Сартори очень опытный спортивный специалист и его успехи в подборе талантливых игроков, зачастую малоизвестных широкой публике видно и по его работе в "Аталанте", а ранее и в "Кьево", так и по результатам "Болонье", которая не только провела матчи в Лиге Чемпионов, но и обладает рядом молодых, но уже очень привлекательных на рынке футболистов – Кастро и Домингес тому пример.
Такое умение подбирать игроков под проект, помноженное на умение доверять молодым, говорит о том, что и на Синчука в клубе рассчитывают. Считаю, сейчас Геннадий будет концентрироваться на изучение итальянского языка и на тактической подготовке теории футбола Италии – эти компоненты крайне важны для иностранного футболиста в Серии А и особенно для такого молодого игрока.
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