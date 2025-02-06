  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Бущан получил одну из самых высоких оценок за матч против ФК Аль-Халидж
В тренде

Бущан получил одну из самых высоких оценок за матч против ФК Аль-Халидж

Наши за границей
Обновлено

Sofascore оценил игру украинского голкипера

Бущан получил одну из самых высоких оценок за матч против ФК Аль-Халидж

instagram.com/alshababsaudifc

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

6 февраля "Аль-Шабаб" Георгия Бущана победил ФК "Аль-Халидж" со счетом 5:1.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру нашего соотечественника. Украинский голкипер получил 8.5.

Георгий сделал 8 сейвов, пропустил один мяч, отдал 77% точных передач и сделал 44 касания к мячу, отдал 1 ключевой пас.

Бущан получил одну из самых высоких оценок за матч против ФК Аль-Халидж - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Эксперт: Покупая Синчука сейчас, Болонья решила опередить конкурентов
yellow-arrow
Экс-тренер Шахтера: Миколенко стартовал в Эвертоне намного лучше, чем играет сейчас
yellow-arrow
Хавбек сборной Украины: Довбик не может взять и сам все голы Ромы позабивать
Георгий Бущан Аль-Шабаб (Эр-Рияд) SofaScore
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости