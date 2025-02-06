Бущан получил одну из самых высоких оценок за матч против ФК Аль-Халидж
Sofascore оценил игру украинского голкипера
instagram.com/alshababsaudifc
6 февраля "Аль-Шабаб" Георгия Бущана победил ФК "Аль-Халидж" со счетом 5:1.
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После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру нашего соотечественника. Украинский голкипер получил 8.5.
Георгий сделал 8 сейвов, пропустил один мяч, отдал 77% точных передач и сделал 44 касания к мячу, отдал 1 ключевой пас.
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