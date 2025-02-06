Малиновский: Дочери нравится в Италии, но на стадион она не очень любит ходить
Руслан рассказал о своей дочери
фото из соцсетей
Украинский хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский рассказал о своей дочери Оливии и о том, какой он отец.
– Вашей дочери Оливии уже 5 лет. Как это быть отцом пятилетки?
– Она растет и очень радует нас с женой Роксаной. Ей все нравится здесь в Италии. Сначала она ходила в садик в Бергамо, сейчас уже в Генуе. У нее все хорошо.
– Дочь уже понимает, что ее отец известный футболист?
– Может, уже понимает, но она на стадион не очень любит ходить. Говорит, там очень шумно. У нас стадион действительно известен своей громкой поддержкой и активными болельщиками. Может, немного пройдет время, она повзрослеет и будет больше хотеть ходить на футбол.
Тем более, папа сейчас не играет, поэтому может ей это тоже не так интересно.
– Какой вы отец – строгий или всё позволяете дочери?
– 50 на 50. Жена больше дисциплины держит. Я, пожалуй, мягче. Ну, это нормально, потому что дочка.
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