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Украинский специалист возглавил скаутский отдел Фламенго, - СМИ

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Андрей Федченков уже давно работает с Жозе Боту

Украинский специалист возглавил скаутский отдел Фламенго, - СМИ

фото из свободных источников

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28-летний украинский скаут Андрей Федченков стал руководителем скаутского отдела "Фламенго", сообщает Globo Esporte.

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В бразильский клуб его пригласил технический директор Жозе Боту, с которым он работал в донецком "Шахтере" и греческом "ПАОКе".

В греческом клубе украинец также занимал аналогичную должность.

Последним местом работы Федченкова был валлийский "Кардифф Сити", который выступает в Чемпионшипе.

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Источник:
Globo
Опубликовал: Михаил Черныш
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