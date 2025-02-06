Украинский специалист возглавил скаутский отдел Фламенго, - СМИ

28-летний украинский скаут Андрей Федченков стал руководителем скаутского отдела "Фламенго", сообщает Globo Esporte.

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В бразильский клуб его пригласил технический директор Жозе Боту, с которым он работал в донецком "Шахтере" и греческом "ПАОКе".

В греческом клубе украинец также занимал аналогичную должность.

Последним местом работы Федченкова был валлийский "Кардифф Сити", который выступает в Чемпионшипе.