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Клуб Серии А сделал предложение Коваленко, - источник

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Пишут, что Виктор может вернуться в Эмполи

Клуб Серии А сделал предложение Коваленко, - источник

Фото: Емполі

Новина українською

Украинский полузащитник Виктор Коваленко может вернуться в "Эмполи", сообщает турецкий журналист Эртан Сузгюн.

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По данным источника, итальянский клуб сделал официальное предложение 28-летнему украинцу, которым также интересуются турецкие команды.

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Напомним, что Коваленко летом досрочно покинул "Аталанту", расторгнув контракт, и уже полгода находится в статусе свободного агента.

Предыдущий сезон Виктор провел на правах аренды в "Эмполи", где в 17 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассисст.

Сейчас "Эмполи" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А после 23 туров, отрыв от зоны вылета составляет 1 очко.

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Виктор Коваленко Эмполи
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Опубликовал: Михаил Черныш
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