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"Очень умный игрок, добавит сил Трабзонспору": турецкий комментатор оценил игру украинцев в кубке страны

Наши за границей
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Удачное выступление бывших горняков

"Очень умный игрок, добавит сил Трабзонспору": турецкий комментатор оценил игру украинцев в кубке страны

Фото: Trabzonspor

Новина українською

Зеки Узундурукан оценил первый матч экс-игроков донецкого "Шахтера" Александра Зубкова и Даниила Сикана в составе "Трабзонспора".

"Сикан продемонстрировал, что это удачный трансфер благодаря своей скоростной игре и эффективной полузащите. Он – игрок, способный изменить темп игры".

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“Зубков, вышедший во втором тайме, очень умный игрок. У него отличное качество игры в центре поля. Если он сможет в короткие сроки справиться с проблемами в адаптации, то добавит сил "Трабзонспору", – считает комментатор.

В среду, 5 февраля, "бордово-синие" на выезде сыграли вничью с "Искендерунспором" (2:2) в матче второго тура группового раунда Кубка Турции.

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Источник:
Günebakış Haber
Опубликовал: Александр Симченко
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