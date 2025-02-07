18-летний украинский голкипер пройдет просмотр в третьей команде Вильярреала, а также в Финляндии и Литве

Украинский голкипер ГКС “Катовице” Ярослав Троицкий рассказал об игровой практике в текущем клубе, а также о просмотрах в других командах.

“ – В Польше у вас достаточно игровой практики?

– В первой команде ГКС "Катовице" есть четыре голкипера. Обычно кого-то отправляют играть за дубль, чтобы они имели игровую практику.

Я понимал, что у меня нет много игрового времени в Польше. Поэтому я поговорил со своим агентом, Иваном Ищенко, который много лет живет и работает в Испании и имеет связи. Спросил у него, есть ли у него какие-то варианты. Он договорился с "Вильярреалом" о пересмотре и предложил мне поехать туда в начале января этого года, на одну неделю.

– Что сказали тренеры "Вильярреала" по итогам пересмотра?

– Им понравилась моя игра. Они меня пригласили в третью команду клуба, “Вильярреал-С”, на просмотр, который состоится летом. Там на меня будут смотреть другие тренеры. После этого последует ответ от них. Если решат, что я им подхожу – могут предложить контракт. Летом как раз заканчивается мое соглашение с ГКС "Катовице", и я стану свободным агентом.

– Какие еще клубы, кроме "Вильярреала", проявляют к вам интерес?

– В ближайшее время планирую поехать на просмотр еще в две команды – финский КТП и литовский “Джугас”.

В последний день просмотра в “Вильярреале” я получил травму, из-за которой пропустил некоторое время, и только 1 февраля возобновил тренировки”, – сказал Троицкий.