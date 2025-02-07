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Украинец стал шеф-скаутом гранда бразильской Серии А

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Пригласил известный в Украине спортивный директор

Украинец стал шеф-скаутом гранда бразильской Серии А

Фото: ФК Фламенго

Новина українською

Украинский селекционер Андрей Федченков стал шефскаутом бразильского Фламенго. Об этом сообщает официальный сайт команды.

В клуб из Рио-де-Жанейро его пригласил спортивный директор Жозе Боту. Они оба раньше работали в ПАОК и "Шахтере". В частности, во время работы в донецком клубе Федченков оказал существенное влияние на принятие решений по трансферам Винисиуса Тобиаса, Тете и Даниила Сикана.

“28-летний селекционер начинал карьеру в футболе журналистом сайта Трибуна. Первой работой в скаутинге были “Карпаты”, после чего Федченков получил приглашение от “Шахтера”, где и проработал 3,5 года. В декабре 2021-го возглавил скаутинговый отдел греческого ПАОК, а весь прошлый год отработал в “Кардифф Сити”, – отмечает ТаТоТаке.

Состав “Фламенго” по оценкам аналитического портала Transfermarkt составляет 201,95 млн евро, а годовой бюджет равен около 200 миллионов долларов.

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Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Источник:
Офіційний сайт Фламенго
Опубликовал: Максим Кучер
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