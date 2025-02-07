  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вратарь сборной Украины отреагировал на завершение карьеры Марсело. Фото
В тренде

Вратарь сборной Украины отреагировал на завершение карьеры Марсело. Фото

Наши за границей

Пожелал удачи

Вратарь сборной Украины отреагировал на завершение карьеры Марсело. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь сборной Украины отреагировал на завершение карьеры Марсело.

Андрей Лунин, выступающий за мадридский "Реал", в сторис Instagram поставил фото, где он вместе с Марсело и подписал

"Легенда, удачи тебе на новом жизненном пути. Мы все тебя очень любим", – написал Лунин.

Вратарь сборной Украины отреагировал на завершение карьеры Марсело. Фото - изображение 1

Напомним, что Марсело 6 февраля объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 36 лет. Большинство матчей бразильский защитник провёл за "Реал Мадрид".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Андрей Лунин присоединился к "Реалу" летом 2018 года, но до 2020 года он был в арендах в других клубах.

По теме
yellow-arrow
Украинец стал шеф-скаутом гранда бразильской Серии А
yellow-arrow
Артем Бондаренко заинтересовал турецкий клуб – источник
yellow-arrow
18-летний украинский голкипер пройдет просмотр в третьей команде Вильярреала, а также в Финляндии и Литве
Марсело Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Андрій Лунін
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости