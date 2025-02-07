Вратарь сборной Украины отреагировал на завершение карьеры Марсело. Фото
Пожелал удачи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь сборной Украины отреагировал на завершение карьеры Марсело.
Андрей Лунин, выступающий за мадридский "Реал", в сторис Instagram поставил фото, где он вместе с Марсело и подписал
"Легенда, удачи тебе на новом жизненном пути. Мы все тебя очень любим", – написал Лунин.
Напомним, что Марсело 6 февраля объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 36 лет. Большинство матчей бразильский защитник провёл за "Реал Мадрид".
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Андрей Лунин присоединился к "Реалу" летом 2018 года, но до 2020 года он был в арендах в других клубах.
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Источник:Андрій Лунін
Опубликовал: Владислав Прийменко
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