Вслед за Бущаном. Клубы Саудовской Аравии проявляют интерес к Лунину
Неожиданный вариант для продолжения карьеры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько клубов из Саудовской Аравии проявляют интерес к вратарю мадридского "Реала" и сборной Украины Андрею Лунину, который, вероятно, проводит свои последние месяцы в испанском гранде.
Как сообщает издание Fichajes, 25-летний украинец обратил на себя внимание нескольких саудовских клубов. Считается, что отсутствие регулярной игровой практики в "Реале" может повлиять на выбор Лунина относительно своего будущего. В зависимости от того, согласится ли Лунин покинуть команду, руководство клуба будет искать нового голкипера, который согласится на роль резервиста, что крайне сложно осуществить на трансферном рынке.
Известно, что его окружение еще не определилось с четкой позицией насчет возможного переезда в Саудовскую Аравию.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в этом сезоне Андрей Лунин провел 8 игр в составе "сливочных" во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2030 года.
Популярное сейчас
- Несмотря на интерес зарубежных клубов. Воспитанник Динамо подписал новый контракт с клубом
- Не только Дячук. Шовковский заблокировал аренду еще одного подопечного
- Золото Ярославы Магучих, погромы от Барселоны, Ливерпуля и Фиорентины, а также конец карьеры Марсело. Главные новости за 6 февраля
- "А наблюдая за их игрой, этого и не скажешь": британский журналист – о тандеме Забарный-Хейсен
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены