Вслед за Бущаном. Клубы Саудовской Аравии проявляют интерес к Лунину

Несколько клубов из Саудовской Аравии проявляют интерес к вратарю мадридского "Реала" и сборной Украины Андрею Лунину, который, вероятно, проводит свои последние месяцы в испанском гранде.

Как сообщает издание Fichajes, 25-летний украинец обратил на себя внимание нескольких саудовских клубов. Считается, что отсутствие регулярной игровой практики в "Реале" может повлиять на выбор Лунина относительно своего будущего. В зависимости от того, согласится ли Лунин покинуть команду, руководство клуба будет искать нового голкипера, который согласится на роль резервиста, что крайне сложно осуществить на трансферном рынке.

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Известно, что его окружение еще не определилось с четкой позицией насчет возможного переезда в Саудовскую Аравию.

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Напомним, что в этом сезоне Андрей Лунин провел 8 игр в составе "сливочных" во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2030 года.