Довбик снова не выйдет в старте Ромы. СМИ назвали причину

Украинский форвард " Ромы " Артем Довбик не выйдет в стартовом составе своей команды на ближайший матч Серии А против "Венеции", который состоится в воскресенье, 9 февраля.

Как пишут источники, на острие римлян уже третий раз подряд в стартовом составе сыграет узбек Эльдор Шомуродов.

Вся причина в том, что Артем испытывает некоторые проблемы со здоровьем, в последнее время его беспокоит дискомфорт в колене.

Отметим, что Довбик не так давно также испытывал проблемы с коленом, из-за чего пропустил ноябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций и несколько поединков за "Рому".

Напомним, что в текущем сезоне Артем провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 13 голами и 3 голевыми передачами.