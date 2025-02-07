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Довбик снова не выйдет в старте Ромы. СМИ назвали причину

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У украинца проблемы с коленом

Довбик снова не выйдет в старте Ромы. СМИ назвали причину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик не выйдет в стартовом составе своей команды на ближайший матч Серии А против "Венеции", который состоится в воскресенье, 9 февраля.

Как пишут источники, на острие римлян уже третий раз подряд в стартовом составе сыграет узбек Эльдор Шомуродов.

Вся причина в том, что Артем испытывает некоторые проблемы со здоровьем, в последнее время его беспокоит дискомфорт в колене.

Отметим, что Довбик не так давно также испытывал проблемы с коленом, из-за чего пропустил ноябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций и несколько поединков за "Рому".

Напомним, что в текущем сезоне Артем провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 13 голами и 3 голевыми передачами.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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