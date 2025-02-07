Довбик снова не выйдет в старте Ромы. СМИ назвали причину
У украинца проблемы с коленом
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "
Как пишут источники, на острие римлян уже третий раз подряд в стартовом составе сыграет узбек Эльдор Шомуродов.
Вся причина в том, что Артем испытывает некоторые проблемы со здоровьем, в последнее время его беспокоит дискомфорт в колене.
Отметим, что Довбик не так давно также испытывал проблемы с коленом, из-за чего пропустил ноябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций и несколько поединков за "Рому".
Напомним, что в текущем сезоне Артем провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 13 голами и 3 голевыми передачами.
Популярное сейчас
- Лучший бомбардир одного из лидеров Первой Лиги вернулся в клуб в разгар подготовки, - Источник
- Не только Дячук. Шовковский заблокировал аренду еще одного подопечного
- Золото Ярославы Магучих, погромы от Барселоны, Ливерпуля и Фиорентины, а также конец карьеры Марсело. Главные новости за 6 февраля
- Sofascore оценил игру Довбика и Лунина в кубковых матчах
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода