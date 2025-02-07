"Бред какой-то". Довбик опроверг проблемы с коленом, которые ему приписывают итальянские медиа
Украинский форвард вышел с заявлением
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик в комментарии для Tribuna.com опроверг информацию о том, что он якобы не выйдет в стартовом составе на матч 24-го тура Серии А против "Венеции" из-за проблем с коленом.
Украинец заявил, что это "бред какой-то", лаконично ответив на ложную информацию от Corrieregiallorosso.
По инфомации источника вместо Довбика с первых минут в этом матче должен выйти Эльдор Шомуродов.
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Добавим, что в этом сезоне Артем Довбик забил 13 голов и отдал три результативные передачи в 31 матче за "Рому" во всех турнирах.
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Источник:Tribuna.com
Опубликовал: Андрей Журба
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