  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Бред какой-то". Довбик опроверг проблемы с коленом, которые ему приписывают итальянские медиа
В тренде

"Бред какой-то". Довбик опроверг проблемы с коленом, которые ему приписывают итальянские медиа

Наши за границей

Украинский форвард вышел с заявлением

"Бред какой-то". Довбик опроверг проблемы с коленом, которые ему приписывают итальянские медиа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик в комментарии для Tribuna.com опроверг информацию о том, что он якобы не выйдет в стартовом составе на матч 24-го тура Серии А против "Венеции" из-за проблем с коленом.

Украинец заявил, что это "бред какой-то", лаконично ответив на ложную информацию от Corrieregiallorosso.

По инфомации источника вместо Довбика с первых минут в этом матче должен выйти Эльдор Шомуродов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Артем Довбик забил 13 голов и отдал три результативные передачи в 31 матче за "Рому" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Безус - о Судакове: Надеемся, что он станет нашим Иньестой
yellow-arrow
Безус - об удачном периоде в Омонии: Тогда я не думал о возможном вызове в сборную Украины
yellow-arrow
Довбик снова не выйдет в старте Ромы. СМИ назвали причину
Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости