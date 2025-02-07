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Безус - об удачном периоде в Омонии: Тогда я не думал о возможном вызове в сборную Украины

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Безус - об удачном периоде в Омонии: Тогда я не думал о возможном вызове в сборную Украины

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Полузащитник кипрской "Омонии" Роман Безус поделился своими мыслями о выступлениях за национальную сборную Украины.

"Зная то, как в сборной относятся к уровню такого чемпионата и желание использовать более молодых игроков, то я и не ожидал вызова в национальную команду (речь идет о периоде выступлений Романа Безуса в "Омонии" до травмы). Если я раньше не подходил, то сейчас тем более".

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"Почему не удалось закрепиться в сборной? У меня были разные периоды в национальной команде. Многое зависело от моих выступлений на клубном уровне. Когда у меня была нормальная игровая практика, в "Днепре" и "Динамо", тогда меня и вызывали в сборную и давали шансы. А когда я почти не играл в Бельгии за "Сент-Трюйден", то понятно, почему я вызов не получал в такую очень серьезную сборную".

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Напомним, что Роман Безус в целом провел 24 матча за сборную Украины, отметившись 5 голами.

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Роман Безус Национальная сборная Украины Омония (Никосия)
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Андрей Журба
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