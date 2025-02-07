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Что там с Мудриком? Челси обновил заявку на весеннюю часть Лиги конференций

Наши за границей
Обновлено

Интересные изменения в заявке лондонского клуба

Что там с Мудриком? Челси обновил заявку на весеннюю часть Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" обновил заявку на весеннюю часть Лиги конференций.

Лондонцы добавили в заявку на плей-офф Коула Палмера, который играл в квалификации турнира, но в заявке на групповой раунд его не было.

Также в заявку попали защитник Трево Чалоба, которого вернули из аренды в "Кристал Пэлас", и новичок Матис Амугу, которого приобрели у "Сент-Этьена".

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Из заявки были исключены Аксель Дисаси, Ренату Вейга, Карни Чуквуэмека, Чезаре Касадеи и Жоау Феликс, которые покинули клуб во время зимнего трансферного окна.

Отметим, что Михаил Мудрик, который, как стало известно в декабре, сдал положительный допинг-тест, остается в заявке "синих" на турнир. И таким образом можно предположить, что в "Челси" продолжают доверять украинцу.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик Коул Палмер
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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
07.02.2025 в 19:44
А це вже цікаво Невже у клубі мають якісь підтвердження "слухів про пробу В"? Так можна багато сперечатися про майстерність Мудрика та його відношення до гри, утім що Михайло самий "реактивний" у наший збірній то аксиома!
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0
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Комментарии 3
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Spokoyno (Київ)
07.02.2025 в 19:44
А це вже цікаво Невже у клубі мають якісь підтвердження "слухів про пробу В"? Так можна багато сперечатися про майстерність Мудрика та його відношення до гри, утім що Михайло самий "реактивний" у наший збірній то аксиома!
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0
0
Matachorros (Chicago)
07.02.2025 в 19:06
Я не понимаю на что расчёт а этой статье, что чмудрика после мельдония допустят к соревнованиям?
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aleks68
07.02.2025 в 19:24
чмо это ты без мельдония
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