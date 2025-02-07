Что там с Мудриком? Челси обновил заявку на весеннюю часть Лиги конференций

Лондонский "Челси" обновил заявку на весеннюю часть Лиги конференций .

Лондонцы добавили в заявку на плей-офф Коула Палмера, который играл в квалификации турнира, но в заявке на групповой раунд его не было.

Также в заявку попали защитник Трево Чалоба, которого вернули из аренды в "Кристал Пэлас", и новичок Матис Амугу, которого приобрели у "Сент-Этьена".

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Из заявки были исключены Аксель Дисаси, Ренату Вейга, Карни Чуквуэмека, Чезаре Касадеи и Жоау Феликс, которые покинули клуб во время зимнего трансферного окна.

Отметим, что Михаил Мудрик, который, как стало известно в декабре, сдал положительный допинг-тест, остается в заявке "синих" на турнир. И таким образом можно предположить, что в "Челси" продолжают доверять украинцу.