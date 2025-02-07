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19-летний украинец подписал профессиональный контракт с АЗ Алкмаар

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Богдан Будко ранее играл в академии нидерландского клуба без контракта

19-летний украинец подписал профессиональный контракт с АЗ Алкмаар

az.nl

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19-летний украинский полузащитник Богдан Будко подписал контракт с "АЗ Алкмаар", сообщает пресс-служба клуба. Это его первый профессиональный контракт в карьере.

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"Футболист присоединился к академии Алкмара в 2023 году после того, как он и его семья были вынуждены покинуть свою страну и донецкий клуб "Шахтер" из-за войны.

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С тех пор Будко добился впечатляющих успехов в Нидерландах, развиваясь как футболист. В этом сезоне он играет за команду U-19, где является постоянным игроком полузащиты тренера Михаэля ван Зейтвелда.

С Будко в составе команда не только сумела выиграть зимний чемпионат, но и вышла в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. За свои успехи на футбольном поле украинец получил первый профессиональный контракт", – сообщает клуб.

Богдан Будко является воспитанником донецкого "Шахтера", где до 2023 года играл за команду U-17. После перехода в Нидерланды выступал за молодежные клубы "АЗ Алкмаара".

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Источник:
АЗ Алкмаар
Опубликовал: Михаил Черныш
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