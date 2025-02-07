19-летний украинец подписал профессиональный контракт с АЗ Алкмаар

19-летний украинский полузащитник Богдан Будко подписал контракт с "АЗ Алкмаар", сообщает пресс-служба клуба. Это его первый профессиональный контракт в карьере.

"Футболист присоединился к академии Алкмара в 2023 году после того, как он и его семья были вынуждены покинуть свою страну и донецкий клуб "Шахтер" из-за войны.

С тех пор Будко добился впечатляющих успехов в Нидерландах, развиваясь как футболист. В этом сезоне он играет за команду U-19, где является постоянным игроком полузащиты тренера Михаэля ван Зейтвелда.

С Будко в составе команда не только сумела выиграть зимний чемпионат, но и вышла в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. За свои успехи на футбольном поле украинец получил первый профессиональный контракт", – сообщает клуб.