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Легенда Ромы: Довбика нужно поддерживать, помогать и обслуживать наилучшим образом

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Джузеппе Джаннини верит в украинца

Легенда Ромы: Довбика нужно поддерживать, помогать и обслуживать наилучшим образом

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Бывший хавбек "Ромы" и сборной Италии Джузеппе Джаннини высказался об игре украиснкого форварда римской команды Артеме Довбика.

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"Мне нравится то, что он делает на поле. Артем – молодой футболист, который проводит только первый год в Италии. Понять итальянский футбол нелегко, это тоже требует времени. Вокруг немного доступных центрфорвардов, а у него есть все качества, которые необходимы клубу. Довбика нужно поддерживать, помогать и обслуживать наилучшим образом, – сказал Джаннини.

Напомним, что в текущем сезоне Артем провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 13 голами и 3 голевыми передачами.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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