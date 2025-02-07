Легенда Ромы: Довбика нужно поддерживать, помогать и обслуживать наилучшим образом

Бывший хавбек "Ромы" и сборной Италии Джузеппе Джаннини высказался об игре украиснкого форварда римской команды Артеме Довбика.

"Мне нравится то, что он делает на поле. Артем – молодой футболист, который проводит только первый год в Италии. Понять итальянский футбол нелегко, это тоже требует времени. Вокруг немного доступных центрфорвардов, а у него есть все качества, которые необходимы клубу. Довбика нужно поддерживать, помогать и обслуживать наилучшим образом, – сказал Джаннини.