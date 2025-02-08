"Он мне импонирует", - Безус расхвалил Шапаренко

Украинский хавбек "Омонии" Роман Безус высказался об игровых качествах полузащитника "Динамо" и сборной Украины Николая Шапаренко.

– Мне Николай импонирует как игрок. Кстати, хотелось бы, возможно, с ним когда-нибудь поиграть, было бы интересно побыть в одной команде.

В сборной мы пересекались немного, но вот как раз было бы за то, что говорили – побыть с человеком, чтобы, возможно, хоть какое-то маленькое что-то свое передать. Это было бы интересно, потому что он мне импонирует.

– Именно манерой игры, видением поля?

– Да немного. Мы не очень похожи по позиции, но мне нравится, как он играет. Я думаю, было бы интересно с ним пообщаться больше.