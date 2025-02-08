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Почти договорились. Директор Венеции рассказал, как в последний момент сорвался трансфер Яремчука

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Венеция могла подписать Яремчука и Шомуродова

Почти договорились. Директор Венеции рассказал, как в последний момент сорвался трансфер Яремчука

instagram.com/olympiacosfc

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Генеральный директор "Венеции" Филиппо Антонелли сообщил, что клуб делал предложение по украинскому форварду "Олимпиакосу" Роману Яремчуку, а также о том, почему этот трансфер сорвался.

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"Яремчук и Шомуродов из "Ромы" действительно были для нас приоритетными кандидатами. Изначально мы смогли договориться с клубами, в которых выступают эти футболисты.

В начале января было соглашение по Яремчуку, а 20 января мы договорились о переходе Шомуродова. Но потом и тот и другой забили важные голы в своих клубах, и сценарий трансферов изменился, а сами переходы не состоялись. Мы пытались предоставить нашему тренеру решения проблем, но так получилось", – сообщил Антонелли.

Напомним, что Яремчук 15 января забил в ворота принципиального соперника "Панатинаикоса" и помог "Олимпиакосу" сыграть вничью в КубкеГреции (1:1).

Гол Шомуродова 30 января позволил "Роме" одолеть немецкий "Айнтрахт" в Лиге Европы (2:0).

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук Рома (Италия) Венеция Эльдор Шомуродов
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Опубликовал: Михаил Черныш
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