Почти договорились. Директор Венеции рассказал, как в последний момент сорвался трансфер Яремчука

Генеральный директор "Венеции" Филиппо Антонелли сообщил, что клуб делал предложение по украинскому форварду "Олимпиакосу" Роману Яремчуку, а также о том, почему этот трансфер сорвался.

"Яремчук и Шомуродов из "Ромы" действительно были для нас приоритетными кандидатами. Изначально мы смогли договориться с клубами, в которых выступают эти футболисты.

В начале января было соглашение по Яремчуку, а 20 января мы договорились о переходе Шомуродова. Но потом и тот и другой забили важные голы в своих клубах, и сценарий трансферов изменился, а сами переходы не состоялись. Мы пытались предоставить нашему тренеру решения проблем, но так получилось", – сообщил Антонелли.