Почти договорились. Директор Венеции рассказал, как в последний момент сорвался трансфер Яремчука
Венеция могла подписать Яремчука и Шомуродова
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Генеральный директор "Венеции" Филиппо Антонелли сообщил, что клуб делал предложение по украинскому форварду "Олимпиакосу" Роману Яремчуку, а также о том, почему этот трансфер сорвался.
"Яремчук и Шомуродов из "Ромы" действительно были для нас приоритетными кандидатами. Изначально мы смогли договориться с клубами, в которых выступают эти футболисты.
В начале января было соглашение по Яремчуку, а 20 января мы договорились о переходе Шомуродова. Но потом и тот и другой забили важные голы в своих клубах, и сценарий трансферов изменился, а сами переходы не состоялись. Мы пытались предоставить нашему тренеру решения проблем, но так получилось", – сообщил Антонелли.
Напомним, что Яремчук 15 января забил в ворота принципиального соперника "Панатинаикоса" и помог "Олимпиакосу" сыграть вничью в КубкеГреции (1:1).
Гол Шомуродова 30 января позволил "Роме" одолеть немецкий "Айнтрахт" в Лиге Европы (2:0).
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