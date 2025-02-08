Экс-вратарь Ворсклы подписал контракт с четвертым казахстанским клубом в своей карьере
Будет помогать дебютанту КПЛ
Дмитрий Непогодов последние 1,5 сезона провел в хмельницком "Подолье". Сейчас 36-летний вратарь присоединился к "Улытау" из Жезказгана. Украинец уже выступал за казахстанские коллективы с 2017 по 2022 год после периода карьеры в Полтаве. Речь идет о "Тоболе", "Ордабасы" и "Астане".
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В "Подолье" Дмитрий провел 38 матчей, пропустил 41 гол, в девяти поединках оставил ворота сухими.
"Улытау" основали в 2022 году. Всего за 2 сезона команда завоевала золото Второй лиги и серебро Первой лиги, поэтому уже скоро дебютирует в элитном дивизионе.
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Источник:Ұлытау футбол клубы
Опубликовал: Александр Симченко
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