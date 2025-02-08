  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Экс-вратарь Ворсклы подписал контракт с четвертым казахстанским клубом в своей карьере
В тренде

Экс-вратарь Ворсклы подписал контракт с четвертым казахстанским клубом в своей карьере

Наши за границей
Обновлено

Будет помогать дебютанту КПЛ

Экс-вратарь Ворсклы подписал контракт с четвертым казахстанским клубом в своей карьере

Новина українською

Дмитрий Непогодов последние 1,5 сезона провел в хмельницком "Подолье". Сейчас 36-летний вратарь присоединился к "Улытау" из Жезказгана. Украинец уже выступал за казахстанские коллективы с 2017 по 2022 год после периода карьеры в Полтаве. Речь идет о "Тоболе", "Ордабасы" и "Астане".

Читайте такжеНепогодов продолжит карьеру в Первой лиги, - СМИ

В "Подолье" Дмитрий провел 38 матчей, пропустил 41 гол, в девяти поединках оставил ворота сухими.

"Улытау" основали в 2022 году. Всего за 2 сезона команда завоевала золото Второй лиги и серебро Первой лиги, поэтому уже скоро дебютирует в элитном дивизионе.

По теме
yellow-arrow
Почти договорились. Директор Венеции рассказал, как в последний момент сорвался трансфер Яремчука
yellow-arrow
"Он мне импонирует", - Безус расхвалил Шапаренко
yellow-arrow
Легенда Ромы: Довбика нужно поддерживать, помогать и обслуживать наилучшим образом
Дмитрий Непогодов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ұлытау футбол клубы
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости