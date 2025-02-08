Эксперт назвал украинцев, которые скоро могут сыграть в чемпионате Италии

Алекс Великих, специализирующийся на итальянском футболе, отметил украинских игроков, которые вскоре могут сыграть в чемпионате Италии.

"В итальянских клубах есть ряд юношей, которые смогут вскоре громко постучаться в двери главных команд своих клубов. Например, центральный нападающий Богдан Попов в "Эмполи" и форвард Демьян Есин в "Торино" уже попадали в заявки на матчи Серии А”.

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"Не стоит забывать и вингера Владислава Нагрудного, который удачно проводит матчи в чемпионате U-20 за "Кремонезе". Ищет свою игру и адаптируется нападающий Владислав Яворский в "Сампдории", — сказал Великих.

В текущем сезоне Богдан Попов находился на скамейке запасных "адзурри" в матчах 1/16 и 1/8 финала Кубка Италии с "Торино" и "Фиорентиной".