Опытные футболисты, которые усилили бы клубы УПЛ. Украинцы, которым пора домой

На данный момент украинский футбол находится не на самом высоком уровне. Из-за ряда событий, которые на это влияли и до сих пор оказывают непосредственное влияние, мы существенно откатились от уровня довоенного чемпионата. Большое количество качественных легионеров, строительство стадионов и инфраструктуры, неплохая, по европейским меркам, заработная плата (не только в двух-трех клубах, а по меньшей мере в половине команд чемпионата) — все это давало толчок футболистам с украинским паспортом для их личного развития.

С “желанием” ехать за границу в другой чемпионат было видно, что мы достигли определенного прогресса. Можно вспомнить трансфер Дениса Олейника из харьковского "Металлиста" в "Днепр" за 7 млн евро или премиальные игрокам киевского "Динамо" в размере 50 тысяч долларов. Украинские игроки оказывались в “теплой ванне”, играя дома за свой клуб и национальную сборную, получали довольно неплохие деньги и при этом наслаждались футболом при заполненных трибунах условного “Олимпийского”, “Днепр-Арены” или ОСК “Металлист”.

Сейчас у нас серьезная нехватка качественных исполнителей, а украинские “проспекты”, только выходя на определенный уровень, сразу стремятся покинуть УПЛ в поисках новых вызовов и более сильной конкуренции.

Но давайте вспомним украинских игроков, которые когда-то покинули Украину в поисках этих самых вызовов и уже долго находятся за пределами родины. Футболисты, которым пора возвращаться, чтобы своим опытом и навыками поднимать уровень украинского футбола.



Виктор Коваленко (свободный агент)

Первый и, наверное, самый звездный украинский футболист, у которого нет клуба, — это Виктор Коваленко.

В феврале 2021 года Коваленко стал игроком “Аталанты” из Бергамо, перейдя в итальянский клуб всего за 700 тысяч евро, хотя на тот момент его трансферная стоимость составляла около 6 млн евро. Почти в десять раз меньшую сумму “бергамаски” заплатили из-за того, что контракт игрока с “Шахтером” истекал за полгода, а сам футболист не хотел его продлевать.

Отрезок карьеры в Бергамо откровенно не удался. Виктор, хоть и имел в клубе партнера-украинца Руслана Малиновского, так и не смог найти себя в команде Гасперини.

Дальше была аренда в “Специю”, где выходец из Херсона, казалось, начал набирать ход и приспосабливаться к итальянской Серии A. Чего стоит только его победный ассист в матче против “Милана” на “Сан-Сиро”, когда Виктор вышел на поле после замены на 80-й минуте, а уже в 90+5 отдал голевой пас.

Затем последовало возвращение в “Аталанту” и повторная аренда в “Специю”, где Коваленко так и не смог набрать свою лучшую форму. Последняя годовая аренда в “Эмполи”, два забитых мяча и ассист в ее составе были лишь краткосрочным улучшением ситуации.

Минувшим летом Виктор Коваленко стал свободным агентом. Клуб, который бы “приютил” украинца, не нашелся до сих пор. Ходили слухи о заинтересованности в нем со стороны клубов MLS и турецкой Суперлиги, но до подписания контракта дело так и не дошло. Хотели бы увидеть Коваленко снова в оранжево-черной футболке?



Роман Безус (“Омония”) Никосия, Кипр

Роман Безус — один из игроков, имеющих действующий контракт. Трудовой договор украинца с кипрским клубом “Омония” истекает 31 мая этого года.

Безусу, ранее выступавшему за “Днепр”, “Динамо” и ряд других клубов, осенью этого года исполнится 35 лет. Вполне возможно, что нынешняя команда Романа станет последней в его карьере.

Однако почему бы Безусу не вернуться в Украину и не поиграть в УПЛ хотя бы один сезон?

Кременчужанин по происхождению начинал карьеру в местном “Кремне”, а затем перебрался в главный “флагман” региона — полтавскую “Ворсклу”. Команду из Полтавы посреди сезона возглавил Юрий Максимов, решивший войти в полтавскую реку дважды.

Как мы знаем, Юрий Вильевич любит опытных игроков, а опыта у Безуса “хоть отбавляй”. Поэтому после окончания контракта с “островитянами” он мог бы приехать в Полтаву свободным агентом. Кажется, все в этой ситуации только выиграют. Роман красиво завершит карьеру в родном регионе, в клубе, который дал ему пропуск в большой футбол. А для “Ворсклы” это боеспособный футболист, который станет лидером раздевалки и одним из помощников тренера на поле. Он сможет помочь команде выйти из «крутого пике» и снова претендовать на еврокубки.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Романа Безуса составляет 250 тысяч евро.

Игорь Пластун (“Эйпен”) Эйпен, Бельгия

Воспитанник киевской “Оболони”, после месячного пребывания без клуба, 5 февраля наконец-то подписал контракт с командой второго бельгийского дивизиона “Эйпен”. Правда, играть за нее Игорь будет всего пять месяцев.

Прошлой зимой, когда киевское “Динамо” активно искало центрального защитника (киевляне, кстати, до сих пор находятся в этом поиске), ходили разговоры о якобы заинтересованности в тогда еще игроке болгарского “Лудогорца” — Пластуне. Однако до конкретики дело так и не дошло. В конце концов украинец стал игроком “Ордабасы” и поехал играть в Казахстан, продолжив свой вояж зарубежными клубами.

Кажется, все эти события будто бы намекают Игорю на необходимость возвращения домой. Его опыт пригодился бы клубу, который борется за еврокубки. Например, условный “Кривбасс” Юрия Вернидуба, у которого после ухода Стецькова и Драмбаева образовался дефицит на этой позиции, мог бы стать отличным вариантом как для клуба, так и для самого игрока.

На данный момент Игорю 34 года. Вряд ли это тот возраст, когда можно позволить себе менять команду каждые полгода, так что возвращение домой выглядит идеальным вариантом. Конечно, после подписания контракта с бельгийским клубом эта опция перестает быть актуальной, но почему бы не вернуться к этому вопросу летом?



Мирослав Мазур (свободный агент)

Мирослав Мазур родился в Киеве 11 августа 1998 года, воспитывался в академии столичного “Динамо”, даже играл за дубль киевлян в “Динамо-2”. Однако выйти на уровень основной команды Мирославу было не суждено, и в 2017 году он стал футболистом черновецкой “Буковины”, продолжив свою карьеру во Второй лиге Украины.

Сменив несколько отечественных клубов, украинец оказался в чемпионате Молдовы, присоединившись к “Сфинтул Георге” – это был его первый зарубежный опыт. В молдавском клубе он выступал на правах аренды из полтавской "Ворсклы", где находился на контракте.

После окончания срока соглашения и возвращения в Украину Мазур уже как свободный агент поехал играть в чемпионат Швеции. Впоследствии он подписал контракт с польской “Ягеллонией” (Белосток), однако закрепиться в команде дольше полугода Мирослав не смог. Далее украинец стал игроком “Эстерсунда”, вернувшись в Швецию. В этом клубе он задержался на два года, что стало самым длинным пребыванием в одной команде (не считая академии).

В начале 2024 года он стал игроком литовского “Жальгириса”, с которым впоследствии выиграл первый в карьере трофей - чемпионат Литвы. Однако тенденция менять клуб чуть ли не каждый год снова повторилась, и в начале этого года Мазур снова стал свободным агентом. Фактурный центральный защитник с ростом 1,94 см. и опытом (хотя и не очень длительным) выступлений за границей точно мог бы усилить любого середняка УПЛ.

Кажется, такие клубы, как “ЛНЗ”, “Колос”, ” Верес”, могли бы стать хорошим вариантом для Мирослава.

Сейчас ему 26 лет – возраст футбольной зрелости. Это не лучшее время для того, чтобы постоянно находиться в поисках нового клуба. Поэтому пора не «таить» надеждами, а возвращаться на родину и получать такое важное игровое время.

Есть необходимость поделиться опытом с молодыми украинскими игроками и усилить чемпионат.

Ребята, пора домой!