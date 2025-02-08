Степанов в третий раз подряд не попал в заявку Байера на матч
В общем – четвертый раз за пять последних поединков
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 21 тура чемпионата Германии "Вольфсбург" примет дома "Байер". В заявке леверкузенцев не нашлось места Артему Степанову.
Украинский нападающий третий раз подряд пропускает поединок "фармацевтов". За последние пять матчей он однажды попадал в заявку – в финальной встрече основного этапа Лиги чемпионов против "Спарты". Тогда он вышел на поле. В его активе два матча в этом сезоне за первую команду.
Перед этим поединком “Вольфсбург” находится на 10 месте в чемпионате Германии, а “Байер” идет на второй позиции.
Старт противостояния запланирован на 16:30.
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Источник:Офіційний сайт Бундесліги
Опубликовал: Максим Кучер
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