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Степанов в третий раз подряд не попал в заявку Байера на матч

Наши за границей

В общем – четвертый раз за пять последних поединков

Степанов в третий раз подряд не попал в заявку Байера на матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 21 тура чемпионата Германии "Вольфсбург" примет дома "Байер". В заявке леверкузенцев не нашлось места Артему Степанову.

Украинский нападающий третий раз подряд пропускает поединок "фармацевтов". За последние пять матчей он однажды попадал в заявку – в финальной встрече основного этапа Лиги чемпионов против "Спарты". Тогда он вышел на поле. В его активе два матча в этом сезоне за первую команду.

Перед этим поединком “Вольфсбург” находится на 10 месте в чемпионате Германии, а “Байер” идет на второй позиции.

Старт противостояния запланирован на 16:30.

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Источник:
Офіційний сайт Бундесліги
Опубликовал: Максим Кучер
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