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Главный тренер АЗ – о подписании 19-летнего украинца: Его называли лучшим футболистом

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Расхвалил украинского полузащитника

Главный тренер АЗ – о подписании 19-летнего украинца: Его называли лучшим футболистом

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Главный тренер "АЗ" Михаэль ван Зейтвельд поделился своими мыслями о том, как нидерландский клуб подписал 19-летнего украинского полузащитника Богдана Будко.

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"Богдан присоединился к нам более двух лет назад. Все было для него новым: язык, культура, стиль игры. С тех пор он вырос в постоянного игрока стартового состава, его называли лучшим футболистом месяца, при этом он играет в Молодежной лиге.

Богдан сам этого достиг. Он - фантастический парень с прекрасным характером. Он очень много работает, чтобы стать лучшей версией себя, и у него настоящий менталитет победителя, ведь украинец ведет за собой своих товарищей по команде. Надеюсь, он продолжит свое развитие в том же духе. Мы невероятно гордимся им".

Напомним, что Богдан Будко является воспитанником донецкого "Шахтера".

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Источник:
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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