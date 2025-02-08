Главный тренер АЗ – о подписании 19-летнего украинца: Его называли лучшим футболистом

Главный тренер "АЗ" Михаэль ван Зейтвельд поделился своими мыслями о том, как нидерландский клуб подписал 19-летнего украинского полузащитника Богдана Будко.

"Богдан присоединился к нам более двух лет назад. Все было для него новым: язык, культура, стиль игры. С тех пор он вырос в постоянного игрока стартового состава, его называли лучшим футболистом месяца, при этом он играет в Молодежной лиге.

Богдан сам этого достиг. Он - фантастический парень с прекрасным характером. Он очень много работает, чтобы стать лучшей версией себя, и у него настоящий менталитет победителя, ведь украинец ведет за собой своих товарищей по команде. Надеюсь, он продолжит свое развитие в том же духе. Мы невероятно гордимся им".