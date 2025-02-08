Украинцы Жироны. Команда Цыганкова и Крапивцова объявила стартовый состав на матч с Атлетиком
Интересная битва в Испании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков попал в стартовый состав команды на матч против "Атлетика" в рамках 23-го тура Ла Лиги.
В запасе оказался его соотечественник - вратарь Владислав Крапивцов.
???????? ???????????????????????? ????????????????! ????#AthleticGirona pic.twitter.com/jaVmySrdVG— Girona FC (@GironaFC) February 8, 2025
Матч "Атлетик" - "Жирона" начнется в 17:15 по киевскому времени. Хозяева сейчас занимают 4-е место в таблице, гости - 8-е.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Жирона
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинский игрок Серии А высказался о тренере сборной Украины Сергее Реброве
- Опытные футболисты, которые усилили бы клубы УПЛ. Украинцы, которым пора домой
- Шахтер приобрел центрбека, Мудрик – все еще в заявке Челси на ЛК. Главные новости за 7 февраля
- Яремчук помог Олимпиакосу выйти в полуфинал Кубка Греции
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000