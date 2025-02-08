Украинцы Жироны. Команда Цыганкова и Крапивцова объявила стартовый состав на матч с Атлетиком

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков попал в стартовый состав команды на матч против "Атлетика" в рамках 23-го тура Ла Лиги.

В запасе оказался его соотечественник - вратарь Владислав Крапивцов.

Матч "Атлетик" - "Жирона" начнется в 17:15 по киевскому времени. Хозяева сейчас занимают 4-е место в таблице, гости - 8-е.