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Украинцы Жироны. Команда Цыганкова и Крапивцова объявила стартовый состав на матч с Атлетиком

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Интересная битва в Испании

Украинцы Жироны. Команда Цыганкова и Крапивцова объявила стартовый состав на матч с Атлетиком

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков попал в стартовый состав команды на матч против "Атлетика" в рамках 23-го тура Ла Лиги.

В запасе оказался его соотечественник - вратарь Владислав Крапивцов.

Матч "Атлетик" - "Жирона" начнется в 17:15 по киевскому времени. Хозяева сейчас занимают 4-е место в таблице, гости - 8-е.

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Виктор Цыганков Жирона Владислав Крапивцов
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Источник:
Жирона
Опубликовал: Виктор Иванчук
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