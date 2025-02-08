  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Эвертон рассказал, почему Миколенко не попал в заявку на матч Кубка Англии
В тренде

Эвертон рассказал, почему Миколенко не попал в заявку на матч Кубка Англии

Наши за границей
Обновлено

Скорейшего возвращения

Эвертон рассказал, почему Миколенко не попал в заявку на матч Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" рассказал, почему украинский защитник не попал в заявку на матч Кубка Англии.

По словам клуба, Виталий Миколенко получил травму икроножной мышцы и поэтому пропускает сегодняшний матч.

Это четвёртый матч, пропущенный Виталием Миколенко за "ирисок". Матч против "Лестера" в чемпионате и матч Кубка Английской Лиги против "Саутгемптона" защитник пропускал из-за болезни. Поединок против "Ньюкасла" пришлось пропустить из-за уплотнения в икроножной мышце.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в Кубке Англии "Эвертон" принимает "Борнмут". Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Такое будет впервые. Русин готовится к важному матчу за Хайдук
yellow-arrow
С сентября без клуба. Экс-игрок Шахтера возвращается в Серию А. - Источник
yellow-arrow
Украинцы Жироны. Команда Цыганкова и Крапивцова объявила стартовый состав на матч с Атлетиком
Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Everton
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости