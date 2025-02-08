Эвертон рассказал, почему Миколенко не попал в заявку на матч Кубка Англии
Скорейшего возвращения
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" рассказал, почему украинский защитник не попал в заявку на матч Кубка Англии.
По словам клуба, Виталий Миколенко получил травму икроножной мышцы и поэтому пропускает сегодняшний матч.
Vitalii Mykolenko misses out on today's squad as a precaution after feeling his calf. #EmiratesFACup https://t.co/kchXTSGlsA— Everton (@Everton) February 8, 2025
Это четвёртый матч, пропущенный Виталием Миколенко за "ирисок". Матч против "Лестера" в чемпионате и матч Кубка Английской Лиги против "Саутгемптона" защитник пропускал из-за болезни. Поединок против "Ньюкасла" пришлось пропустить из-за уплотнения в икроножной мышце.
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Напомним, что в Кубке Англии "Эвертон" принимает "Борнмут". Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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