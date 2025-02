Эвертон рассказал, почему Миколенко не попал в заявку на матч Кубка Англии

"Эвертон" рассказал, почему украинский защитник не попал в заявку на матч Кубка Англии.

По словам клуба, Виталий Миколенко получил травму икроножной мышцы и поэтому пропускает сегодняшний матч.

Vitalii Mykolenko misses out on today's squad as a precaution after feeling his calf. #EmiratesFACup https://t.co/kchXTSGlsA