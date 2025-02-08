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Такое будет впервые. Русин готовится к важному матчу за Хайдук

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Такое будет впервые. Русин готовится к важному матчу за Хайдук

twitter.com/SunderlandAFC

Новина українською

Украинский нападающий Назарий Русин впервые выйдет в основном составе "Хайдука" на матч ХФЛ. В 21-м туре команда сыграет против "Вараждина".

Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, дебют Русина за "Хайдук" произошел в прошлом туре. Игрок отыграл весь второй тайм и отметился ассистом.

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Хайдук (Сплит) Назарий Русин
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Источник:
Хайдук
Опубликовал: Виктор Иванчук
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