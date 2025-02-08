Такое будет впервые. Русин готовится к важному матчу за Хайдук

Украинский нападающий Назарий Русин впервые выйдет в основном составе "Хайдука" на матч ХФЛ. В 21-м туре команда сыграет против "Вараждина".

Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, дебют Русина за "Хайдук" произошел в прошлом туре. Игрок отыграл весь второй тайм и отметился ассистом.