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Будет ли очередной матч для Трубина? Бенфика объявила стартовый состав на поединок Лиги Португалии

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Надо подбираться к вершине

Будет ли очередной матч для Трубина? Бенфика объявила стартовый состав на поединок Лиги Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 21-го тура Лиги Португалии против "Морейренсе".

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Сейчас "Бенфика" занимает 2-е место в турнирной таблице, "Морейренсе" в свою очередь - 11-е.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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