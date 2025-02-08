Будет ли очередной матч для Трубина? Бенфика объявила стартовый состав на поединок Лиги Португалии

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 21-го тура Лиги Португалии против "Морейренсе".

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Сейчас "Бенфика" занимает 2-е место в турнирной таблице, "Морейренсе" в свою очередь - 11-е.